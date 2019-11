Trouw Columnistenfestival

Bent u het oneens met Ephimenco of met Stevo Akkerman? Wilt u op de foto met Anton Dingeman? Of een kwestie voorleggen aan Beatrijs Ritsema? Dat kan tijdens het columnistenfestival van Trouw. Uw favoriete columnisten zijn daar met korte interviews, presentaties en vooral ruimte voor vragen vanuit het publiek. Het festival is in de prachtige Nicolaikerk in het centrum van Utrecht, naast het Centraal Museum.

Met:

Stevo Akkerman | Rob de Wijk | Beatrijs Ritsema | Babah Tarawally | Stijn Fens | Patrick Jansen | Erik Jan Harmens | Abdelkader Benali | Naema Tahir | Pieter Geenen | Leonie Breebaart | Wim Boevink | James Kennedy | Renate vd Bas | Sylvain Ephimenco | Irene van Staveren | Esther Bijlo

Ook met:

ombudsman Edwin Kreulen | hoofdredacteur Cees van der Laan | dagvoorzitter is Wilfred Scholten